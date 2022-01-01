Adresář Společností
Color
Color Platy

Rozsah platů Color se pohybuje od $114,425 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $278,600 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Color. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $220K

Full-stack softwarový inženýr

Náborový pracovník
Median $148K
Obchodní analytik
$144K

Datový analytik
$114K
Datový vědec
Median $171K
Produktový designér
$134K
Produktový manažer
$206K
Vedoucí softwarového inženýrství
$279K
Technický manažer programu
$236K
FAQ

The highest paying role reported at Color is Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Color is $171,000.

