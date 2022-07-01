Seznam společností
Collectors Platy

Platy ve společnosti Collectors se pohybují od $149,250 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $450,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Collectors. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $179K
Manažer softwarového inženýrství
Median $450K
Marketing
$201K

Produktový manažer
$294K
Technický programový manažer
$149K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Collectors podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Collectors je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $450,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Collectors je $201,000.

Další zdroje