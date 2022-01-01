Seznam společností
Collective Health
Collective Health Platy

Platy ve společnosti Collective Health se pohybují od $65,325 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $502,500 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Collective Health. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $195K
Produktový manažer
Median $138K
Manažer softwarového inženýrství
Median $250K

Manažer obchodních operací
$97.5K
Obchodní analytik
$65.3K
Datový analytik
$88.4K
Datový vědec
$124K
Finanční analytik
$149K
Produktový designér
$170K
Prodej
$503K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Collective Health podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Collective Health je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $502,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Collective Health je $143,625.

Další zdroje