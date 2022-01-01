Cognosante Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Cognosante se pohybují od $63,750 celkové roční kompenzace pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na dolním konci až po $128,156 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cognosante. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Manažerský konzultant
$128K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$63.8K
Softwarový inženýr
Median $115K

Časté dotazy

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Cognosante on Manažerský konzultant at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $128,156. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cognosante ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,000.

Další zdroje