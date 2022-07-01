Seznam společností
Cognira
Cognira Platy

Platy ve společnosti Cognira se pohybují od $9,768 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $104,475 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cognira. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Datový vědec
$104K
Lidské zdroje
$9.8K
Softwarový inženýr
$73.5K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Cognira je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $104,475. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cognira je $73,500.

Další zdroje