Seznam společností
Cognigy
Cognigy Platy

Platy ve společnosti Cognigy se pohybují od $67,017 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $95,337 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cognigy. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Architekt řešení
Median $93.8K
Produktový manažer
$67K
Softwarový inženýr
$95.3K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Cognigy je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $95,337. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cognigy je $93,765.

