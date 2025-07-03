Seznam společností
Coditas Technologies
Coditas Technologies Platy

Platy ve společnosti Coditas Technologies se pohybují od $7,455 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $32,350 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Coditas Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/21/2025

Produktový designér
$7.5K
Softwarový inženýr
$32.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Coditas Technologies je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $32,350. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Coditas Technologies je $19,903.

Další zdroje

