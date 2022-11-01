CodeMettle Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti CodeMettle se pohybují od $79,600 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $120,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CodeMettle. Naposledy aktualizováno: 11/21/2025

Softwarový inženýr
Median $120K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
$79.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti CodeMettle je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $120,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CodeMettle je $99,800.

