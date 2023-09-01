Seznam společností
Codemagic
Codemagic Platy

Platy ve společnosti Codemagic se pohybují od $59,471 celkové roční kompenzace pro pozici Zakladatel na dolním konci až po $66,840 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Codemagic. Naposledy aktualizováno: 11/21/2025

Zakladatel
$59.5K
Projektový manažer
$66.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Codemagic je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $66,840. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Codemagic je $63,155.

Další zdroje

