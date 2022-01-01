Adresář Společností
Codecademy
Codecademy Platy

Rozsah platů Codecademy se pohybuje od $32,609 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr in India na spodním konci do $189,647 pro Marketing in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Codecademy. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Obchodní operace
$124K
Datový vědec
$146K
Marketing
$190K

Produktový designér
$161K
Produktový manažer
$119K
Náborový pracovník
$168K
Softwarový inženýr
$32.6K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $187K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Codecademy je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $189,647. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Codecademy je $153,263.

Další zdroje