CNOVA
CNOVA Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in France ve společnosti CNOVA činí celkem €38.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CNOVA. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Celkem za rok
€38.3K
Pozice
L2
Základní
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u CNOVA?
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CNOVA in France představuje roční celkovou odměnu €61,072. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CNOVA pro pozici Softwarový inženýr in France je €38,301.

Doporučené pozice

