CNA Insurance
CNA Insurance Aktuary Platy

Mediánový kompenzační balíček Aktuary in United States ve společnosti CNA Insurance činí celkem $155K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CNA Insurance. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Celkem za rok
$155K
Pozice
Actuarial Consultant
Základní
$141K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Aktuary ve společnosti CNA Insurance in United States představuje roční celkovou odměnu $228,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CNA Insurance pro pozici Aktuary in United States je $151,700.

