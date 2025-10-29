Seznam společností
CMR Surgical
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti CMR Surgical činí celkem £50.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CMR Surgical. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£50.3K
Pozice
-
Základní
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u CMR Surgical?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CMR Surgical in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £86,440. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CMR Surgical pro pozici Softwarový inženýr in United Kingdom je £46,414.

Další zdroje