ClosedLoop.ai Produktový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti ClosedLoop.ai se pohybuje od $138K do $193K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ClosedLoop.ai. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$149K - $173K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$138K$149K$173K$193K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u ClosedLoop.ai?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti ClosedLoop.ai in United States představuje roční celkovou odměnu $192,780. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ClosedLoop.ai pro pozici Produktový manažer in United States je $137,700.

