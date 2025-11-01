Seznam společností
Průměrná celková kompenzace

€131K - €152K
Germany
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€121K€131K€152K€169K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Clickhouse podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Clickhouse in Germany představuje roční celkovou odměnu €169,367. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Clickhouse pro pozici Softwarový inženýr in Germany je €120,977.

