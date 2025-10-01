Seznam společností
Clearwater Analytics
Clearwater Analytics Softwarový inženýr Platy v Boise Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Boise Area ve společnosti Clearwater Analytics činí celkem $125K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Clearwater Analytics. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Celkem za rok
$125K
Pozice
L2
Základní
$115K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Clearwater Analytics?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Clearwater Analytics in Boise Area sits at a yearly total compensation of $170,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearwater Analytics for the Softwarový inženýr role in Boise Area is $120,000.

