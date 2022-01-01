Adresář Společností
ClearTax
ClearTax Platy

Rozsah platů ClearTax se pohybuje od $11,907 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $103,809 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ClearTax. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $16.8K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $104K

Obchodní analytik
$11.9K
Rozvoj obchodu
$19.8K
Produktový designér
$30.7K
Manažer programu
$13K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti ClearTax podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в ClearTax, становить $27,941.

