CLEAResult Platy

Rozsah platů CLEAResult se pohybuje od $75,117 v celkové kompenzaci ročně pro Strojní inženýr na spodním konci do $169,150 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CLEAResult. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Konzultant v managementu
$149K
Strojní inženýr
$75.1K
Manažer programu
$81.6K

Softwarový inženýr
$156K
Architekt řešení
$169K
Technický manažer programu
$153K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CLEAResult je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $169,150. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CLEAResult je $150,960.

Další zdroje