Kompenzace Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti CLEAR se pohybuje od $217K year pro Software Engineer II do $353K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $223K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CLEAR. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
Ve společnosti CLEAR podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
30% nabývá v 2nd-ROK (30.00% ročně)
50% nabývá v 3rd-ROK (50.00% ročně)
