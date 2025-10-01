Seznam společností
CLEAR
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • New York City Area

CLEAR Softwarový inženýr Platy v New York City Area

Kompenzace Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti CLEAR se pohybuje od $217K year pro Software Engineer II do $353K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $223K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CLEAR. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Plán nabývání

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti CLEAR podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 30% nabývá v 2nd-ROK (30.00% ročně)

  • 50% nabývá v 3rd-ROK (50.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CLEAR in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $352,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CLEAR pro pozici Softwarový inženýr in New York City Area je $215,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro CLEAR

Související společnosti

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje