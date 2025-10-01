Seznam společností
CLEAR Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti CLEAR činí celkem ₹1.84M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CLEAR. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹1.84M
Pozice
Software Engineer I
Základní
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u CLEAR?

₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti CLEAR podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 30% nabývá v 2nd-ROK (30.00% ročně)

  • 50% nabývá v 3rd-ROK (50.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CLEAR in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹7,927,480. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CLEAR pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹1,836,238.

