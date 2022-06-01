CLEAR Platy

Rozsah platů CLEAR se pohybuje od $6,651 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $418,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CLEAR. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
U společnosti CLEAR podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:
20% nabývá se v 1st-ROK (20.00% ročně)
30% nabývá se v 2nd-ROK (30.00% ročně)
50% nabývá se v 3rd-ROK (50.00% ročně)
Navštivte komunitu Levels.fyi pro interakci se zaměstnanci z různých společností, získání kariérních rad a další.