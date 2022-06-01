CLEAR Platy

Adresář Společností
Rozsah platů CLEAR se pohybuje od $6,651 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $418,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CLEAR. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend softwarový inženýr

Vedoucí softwarového inženýrství
Median $418K
Produktový designér
Median $188K

Produktový manažer
Median $250K
Technický manažer programu
Median $200K
Manažer obchodních operací
$72.4K
Zákaznický servis
$42K
Datový vědec
$201K
Marketing
$121K
Náborový pracovník
$191K
Prodej
$6.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$113K
Plán Nabývání Práv

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ Akcie
RSU

U společnosti CLEAR podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:

  • 20% nabývá se v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 30% nabývá se v 2nd-ROK (30.00% ročně)

  • 50% nabývá se v 3rd-ROK (50.00% ročně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CLEAR je Vedoucí softwarového inženýrství s roční celkovou kompenzací ve výši $418,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CLEAR je $191,453.

