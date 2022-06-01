Adresář Společností
Clear Capital Platy

Rozsah platů Clear Capital se pohybuje od $44,880 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $150,000 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Clear Capital. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $150K
Obchodní analytik
$64.3K
Zákaznický servis
$44.9K

Produktový manažer
$141K
Technický manažer programu
$137K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Clear Capital je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $150,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Clear Capital je $136,554.

