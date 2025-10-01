Seznam společností
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Softwarový inženýr Platy v Greater Delhi Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Delhi Area ve společnosti Clarivate Analytics činí celkem ₹915K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Clarivate Analytics. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Celkem za rok
₹915K
Pozice
L1
Základní
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Clarivate Analytics?

₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Самый высокий пакет вознаграждения для Softwarový inženýr в Clarivate Analytics in Greater Delhi Area составляет ₹1,644,655 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Clarivate Analytics для позиции Softwarový inženýr in Greater Delhi Area составляет ₹914,804.

Další zdroje