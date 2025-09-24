Seznam společností
Clarity Software Solutions
Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Clarity Software Solutions se pohybuje od $54.6K do $76.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Clarity Software Solutions. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměrná celková kompenzace

$58.5K - $68.9K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$54.6K$58.5K$68.9K$76.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Clarity Software Solutions?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Clarity Software Solutions in United States představuje roční celkovou odměnu $76,050. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Clarity Software Solutions pro pozici Programový manažer in United States je $54,600.

