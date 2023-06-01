Seznam společností
Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Platy

Platy ve společnosti Clarity Software Solutions se pohybují od $63,700 celkové roční kompenzace pro pozici Programový manažer na dolním konci až po $140,700 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci.

$160K

Programový manažer
$63.7K
Softwarový inženýr
$141K
Architekt řešení
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Clarity Software Solutions je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $140,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Clarity Software Solutions je $137,200.

Další zdroje