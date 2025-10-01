Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Clari se pohybuje od $135K year pro L1 do $364K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $190K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Clari. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Clari podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
