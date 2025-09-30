Seznam společností
Clari
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • India

Clari Softwarový inženýr Platy v India

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Clari se pohybuje od ₹2.31M year pro L1 do ₹7.55M year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.38M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Clari. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Software Engineer 1(Začátečnická úroveň)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹513K
₹0
₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Clari podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Clari podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Clari in India představuje roční celkovou odměnu ₹7,554,402. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Clari pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹4,211,774.

