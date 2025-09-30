Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Clari se pohybuje od ₹2.31M year pro L1 do ₹7.55M year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹4.38M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Clari. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹513K
₹0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Clari podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
