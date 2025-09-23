Seznam společností
Cityblock Health
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Cityblock Health Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in United States ve společnosti Cityblock Health činí celkem $173K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cityblock Health. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Mediánový balíček
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Celkem za rok
$173K
Pozice
L2
Základní
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Cityblock Health?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Produktový manažer at Cityblock Health in United States sits at a yearly total compensation of $193,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cityblock Health for the Produktový manažer role in United States is $173,000.

