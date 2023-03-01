Seznam společností
City of Seattle
City of Seattle Platy

Platy ve společnosti City of Seattle se pohybují od $96,361 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $201,000 pro pozici Elektrotechnický inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti City of Seattle. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

IT specialista
Median $135K
Manažer obchodních operací
$172K
Obchodní analytik
$161K

Stavební inženýr
$127K
Elektrotechnický inženýr
$201K
Programový manažer
$105K
Projektový manažer
$153K
Softwarový inženýr
$152K
Technický programový manažer
$96.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti City of Seattle je Elektrotechnický inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti City of Seattle je $152,235.

