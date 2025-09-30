Seznam společností
CitiusTech
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • United States

CitiusTech Softwarový inženýr Platy v United States

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti CitiusTech činí $87K year pro Software Engineer I. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $86K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CitiusTech. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 1 Další úrovně
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u CitiusTech?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CitiusTech in United States představuje roční celkovou odměnu $102,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CitiusTech pro pozici Softwarový inženýr in United States je $86,000.

Další zdroje