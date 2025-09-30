Kompenzace Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Citadel se pohybuje od $408K year pro L1 do $643K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $570K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
