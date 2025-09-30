Kompenzace Softwarový inženýr in Greater London Area ve společnosti Citadel se pohybuje od £197K year pro L1 do £300K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater London Area činí celkem £286K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
