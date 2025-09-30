Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Chicago Area ve společnosti Citadel se pohybuje od $290K year pro L1 do $553K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Chicago Area činí celkem $400K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
