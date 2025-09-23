Seznam společností
Citadel
Citadel Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Citadel činí $325K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $350K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$325K
$220K
$0
$105K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Citadel?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Citadel in United States představuje roční celkovou odměnu $750,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Citadel pro pozici Produktový manažer in United States je $340,000.

Další zdroje