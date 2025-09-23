Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti Citadel se pohybuje od $294K year pro L1 do $473K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $250K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
