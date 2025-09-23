Seznam společností
Citadel
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

Citadel Datový vědec Platy

Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti Citadel se pohybuje od $294K year pro L1 do $473K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $250K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Citadel?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový vědec nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Kvantitativní výzkumník

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Citadel in United States představuje roční celkovou odměnu $473,333. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Citadel pro pozici Datový vědec in United States je $200,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Citadel

Související společnosti

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje