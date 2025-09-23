Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti Citadel se pohybuje od $155K year pro L2 do $350K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $325K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Citadel. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
