Cisco
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Všechny platy Hardwarový inženýr

  • Greater Los Angeles Area

Cisco Hardwarový inženýr Platy v Greater Los Angeles Area

Kompenzace Hardwarový inženýr in Greater Los Angeles Area ve společnosti Cisco činí $178K year pro Grade 11. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Hardwarový inženýr at Cisco in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $238,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Hardwarový inženýr role in Greater Los Angeles Area is $118,127.

Další zdroje