  Platy
  Hardwarový inženýr

  Všechny platy Hardwarový inženýr

  Greater Boston Area

Cisco Hardwarový inženýr Platy v Greater Boston Area

Kompenzace Hardwarový inženýr in Greater Boston Area ve společnosti Cisco činí $298K year pro Grade 12. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Boston Area činí celkem $215K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Cisco in Greater Boston Area představuje roční celkovou odměnu $363,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cisco pro pozici Hardwarový inženýr in Greater Boston Area je $220,000.

