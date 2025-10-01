Seznam společností
Cisco
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

  • India

Cisco Datový vědec Platy v India

Kompenzace Datový vědec in India ve společnosti Cisco se pohybuje od ₹3.19M year pro Grade 8 do ₹7.02M year pro Grade 11. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹3.19M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobrazit 3 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

₹13.94M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový vědec nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Datový vědec at Cisco in India sits at a yearly total compensation of ₹8,213,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Datový vědec role in India is ₹3,325,313.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Cisco

Související společnosti

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje