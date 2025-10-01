Kompenzace Datový vědec in India ve společnosti Cisco se pohybuje od ₹3.19M year pro Grade 8 do ₹7.02M year pro Grade 11. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹3.19M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)