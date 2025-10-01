Seznam společností
Cisco
Mediánový kompenzační balíček Úspěch zákazníků in Raleigh-Durham Area ve společnosti Cisco činí celkem $131K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Celkem za rok
$131K
Pozice
G10
Základní
$119K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Cisco?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Úspěch zákazníků ve společnosti Cisco in Raleigh-Durham Area představuje roční celkovou odměnu $191,160. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cisco pro pozici Úspěch zákazníků in Raleigh-Durham Area je $132,000.

