Cisco
  • Platy
  • Obchodní rozvoj

  • Všechny platy Obchodní rozvoj

  • San Francisco Bay Area

Cisco Obchodní rozvoj Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Obchodní rozvoj in San Francisco Bay Area ve společnosti Cisco se pohybuje od $224K year pro Grade 10 do $504K year pro Grade 13. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $400K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$224K
$164K
$33.3K
$26.7K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Cisco in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $544,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cisco pro pozici Obchodní rozvoj in San Francisco Bay Area je $259,000.

