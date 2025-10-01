Seznam společností
Cisco
Cisco Obchodní analytik Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Obchodní analytik in San Francisco Bay Area ve společnosti Cisco se pohybuje od $86.2K year pro Grade 4 do $171K year pro Grade 10. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $114K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Obchodní analytik na Cisco in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $185,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cisco para a função de Obchodní analytik in San Francisco Bay Area é $107,000.

