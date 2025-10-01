Seznam společností
Cisco
  • San Francisco Bay Area

Cisco Obchodní operace Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový kompenzační balíček Obchodní operace in San Francisco Bay Area ve společnosti Cisco činí celkem $175K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cisco. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Celkem za rok
$175K
Pozice
hidden
Základní
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Cisco?

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cisco podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní operace ve společnosti Cisco in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $355,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cisco pro pozici Obchodní operace in San Francisco Bay Area je $182,700.

