Cirrus Logic
Cirrus Logic Softwarový inženýr Platy v Greater Austin Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Austin Area ve společnosti Cirrus Logic činí celkem $140K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cirrus Logic. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Cirrus Logic
Software Engineer
Austin, TX
Celkem za rok
$140K
Pozice
L2
Základní
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Cirrus Logic?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Softwarový inženýr role in Greater Austin Area is $146,000.

Další zdroje