Seznam společností
Cirrus Logic
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Všechny platy Hardwarový inženýr

  • Edinburgh Metro Area

Cirrus Logic Hardwarový inženýr Platy v Edinburgh Metro Area

Mediánový kompenzační balíček Hardwarový inženýr in Edinburgh Metro Area ve společnosti Cirrus Logic činí celkem £82.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cirrus Logic. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Celkem za rok
£82.5K
Pozice
L3
Základní
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Roky ve společnosti
8 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Cirrus Logic?

£121K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Hardwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area představuje roční celkovou odměnu £152,372. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cirrus Logic pro pozici Hardwarový inženýr in Edinburgh Metro Area je £68,905.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Cirrus Logic

Související společnosti

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje