Cirrus Aircraft
Cirrus Aircraft Softwarový inženýr Platy v Duluth-Superior Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Duluth-Superior Area ve společnosti Cirrus Aircraft činí celkem $76K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cirrus Aircraft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Celkem za rok
$76K
Pozice
E 1
Základní
$76K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Cirrus Aircraft?

$160K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area představuje roční celkovou odměnu $125,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cirrus Aircraft pro pozici Softwarový inženýr in Duluth-Superior Area je $76,000.

Další zdroje