CircleCI
CircleCI Softwarový inženýr Platy v Greater Toronto Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Toronto Area ve společnosti CircleCI se pohybuje od CA$168K year pro E2 do CA$191K year pro E3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$187K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CircleCI. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Začátečnická úroveň)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti CircleCI podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CircleCI in Greater Toronto Area představuje roční celkovou odměnu CA$224,924. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CircleCI pro pozici Softwarový inženýr in Greater Toronto Area je CA$171,439.

Další zdroje