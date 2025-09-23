Kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti CircleCI se pohybuje od CA$167K year pro E2 do CA$184K year pro E4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$187K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CircleCI. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti CircleCI podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)