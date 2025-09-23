Seznam společností
CircleCI
CircleCI Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti CircleCI činí $201K year pro E4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $200K. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti CircleCI podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti CircleCI in United States představuje roční celkovou odměnu $230,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CircleCI pro pozici Produktový manažer in United States je $194,000.

Další zdroje